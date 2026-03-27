Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о рисках перекрестной аллергии в сезон цветения

Врач Усачёва: пыльца березы спровоцировать неожиданную аллергию на продукты
Rene Traut/www.imago-images./Global Look Press

Страдающие поллинозом россияне в сезон цветения могут столкнуться с аллергическими приступами не только на растения, но и на продукты питания. Это связано с развитием синдрома перекрёстной пищевой аллергии, объяснила RT аллерголог-иммунолог Анна Усачёва.

По её словам, такое состояние возникает из-за того, что белки некоторых продуктов по структуре схожи с белками пыльцы растений, что заставляет иммунную систему «ошибиться» — она реагирует на эти продукты как на аллергены. Если у человека аллергия на берёзу, то приступ могут вызвать такие продукты, как яблоки, груши, косточковые фрукты (вишня, черешня, персики), морковь и орехи. Если аллергия на злаковые травы, то реакцию провоцируют пшеница, овёс, кукуруза.

«При аллергии на сорные травы (например, полынь) — на дыню, арбуз, бананы и специи», — добавила аллерголог. — Важно понимать, что речь не идёт о строгом запрете этих продуктов для всех. Реакции индивидуальны: у кого-то они отсутствуют или проявляются в виде лёгкого зуда в полости рта, у других могут быть более выраженными».

При перекрёстной аллергии наблюдаются такие симптомы, как зуд и жжение во рту, покалывание губ и языка, першение в горле и отёк слизистых. Появляются они сразу после употребления продуктов. Снизить негативное влияние помогает термообработка — она меняет структуру белка, поэтому в сезоны цветения лучше отдавать предпочтение термически обработанной пище, посоветовала специалист.

При сильно выраженных симптомах перекрёстной аллергии необходимо обратиться к врачу, чтобы скорректировать рацион питания, заключила Усачёва.

Ранее врач назвала главную особенность сезона аллергии в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!