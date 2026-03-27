Россиян предупредили о рисках перекрестной аллергии в сезон цветения

Страдающие поллинозом россияне в сезон цветения могут столкнуться с аллергическими приступами не только на растения, но и на продукты питания. Это связано с развитием синдрома перекрёстной пищевой аллергии, объяснила RT аллерголог-иммунолог Анна Усачёва.

По её словам, такое состояние возникает из-за того, что белки некоторых продуктов по структуре схожи с белками пыльцы растений, что заставляет иммунную систему «ошибиться» — она реагирует на эти продукты как на аллергены. Если у человека аллергия на берёзу, то приступ могут вызвать такие продукты, как яблоки, груши, косточковые фрукты (вишня, черешня, персики), морковь и орехи. Если аллергия на злаковые травы, то реакцию провоцируют пшеница, овёс, кукуруза.

«При аллергии на сорные травы (например, полынь) — на дыню, арбуз, бананы и специи», — добавила аллерголог. — Важно понимать, что речь не идёт о строгом запрете этих продуктов для всех. Реакции индивидуальны: у кого-то они отсутствуют или проявляются в виде лёгкого зуда в полости рта, у других могут быть более выраженными».

При перекрёстной аллергии наблюдаются такие симптомы, как зуд и жжение во рту, покалывание губ и языка, першение в горле и отёк слизистых. Появляются они сразу после употребления продуктов. Снизить негативное влияние помогает термообработка — она меняет структуру белка, поэтому в сезоны цветения лучше отдавать предпочтение термически обработанной пище, посоветовала специалист.

При сильно выраженных симптомах перекрёстной аллергии необходимо обратиться к врачу, чтобы скорректировать рацион питания, заключила Усачёва.

