Врач назвала главную особенность сезона аллергии в 2026 году

Врач Жоголева: сезон аллергии в 2026 году начался раньше, чем обычно

Главной особенностью сезона аллергии в 2026 году является ранняя весна — цветение началось раньше, чем обычно. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщила врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева.

«В этом году весенняя аллергия уже началась — зацвела ольха. Это случилось больше недели назад, и, судя по погоде, дальше концентрация пыльцы будет расти. И если весна останется теплой, то уже в апреле мы ждем старта цветения березы», — сказала специалист.

Если человек знает о существовании у себя аллергии, ему важно не тянуть с посещением аллерголога-иммунолога. Прописанные препараты необходимо принимать каждый день, весь период цветения березы, даже если с утра нет симптомов, предупредила она.

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова до этого говорила, что для облегчения симптомов сезонной аллергии нужно минимизировать контакт с аллергенами. По ее словам, не стоит выходить на улицу в утренние часы, когда уровень пыльцы в воздухе оказывается максимальным, а окна дома и автомобиля при этом следует держать закрытыми.

Ранее сообщалось, что вакцина от аллергии на березу может появиться в России в 2027 году.