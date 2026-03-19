Россиянам рассказали, как привлечь к ответственности за оскорбления в интернете

Привлечь к ответственности за оскорбления в интернете помогут скриншоты переписки, заверение страниц нотариусом и подача заявления в суд. Об этом РИАМО рассказал руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антон Ключко.

Специалист напомнил, что за оскорбления и клевету в интернете предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«От этого будет отличаться и порядок привлечения. Оскорбление и клевета со стороны юридического лица — это административные правонарушения и наказываются они статьями КоАП. И для привлечения лица к ответственности нужно будет написать заявление в прокуратуру», — объяснил он.

По его словам, в первую очередь необходимо зафиксировать все доказательства совершения правонарушения на аудио- или видеофайл. Также следует сразу сделать скриншоты, подтверждающие факт оскорбления. При этом, если у нарушителя есть возможность удалить написанное, важно незамедлительно обратиться к нотариусу, чтобы он заверил переписки.

Адвокат подчеркнул, что действовать необходимо быстро, поскольку привлечь к ответственности по данным статьям КоАП можно лишь на протяжении трех месяцев.

Также эксперт добавил, что оскорбления, которые распространяет живой человек, также нужно зафиксировать и заверить у нотариуса. Однако в этом случае заявление следует подавать не в прокуратуру или полицию, а мировому судье по ст. 128.1 УК РФ.

Адвокат КА «Юков и партнеры» Екатерина Зотова до этого говорила в беседе с «Газетой.Ru», что штрафы за оскорбления в интернете в России применяются сравнительно редко, а число таких дел не показывает значительного роста. Однако ужесточение ответственности все же может повлиять на культуру общения в сети, если наказание будет ощутимым, а информация о подобных решениях начнет шире освещаться.

