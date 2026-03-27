Юрист объяснила, могут ли изъять участок с борщевиком

Юрист Гриценко: борщевик не будет считаться основанием для изъятия участка
В России вступили в силу изменения, согласно которым растущий борщевик Сосновского больше не будет считаться основанием для признания земельного участка неиспользуемым. Об этом газете «Известия» сообщила адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

Специалист напомнила, что раньше наличие борщевика Сосновского на большей части участка могло считаться признаком зарастания многолетними сорными растениями и индикатором отсутствия хозяйственной деятельности. Однако теперь борщевик не будет входить в данный перечень.

По словам эксперта, такие изменения снизят юридические риски для собственников. Теперь наличие борщевика на участке не будет автоматически указывать на неиспользование земли. Благодаря этому исключается ситуация, при который биологический фактор оказывался основанием для претензий контролирующих органов.

Однако юрист предупредила, что полностью исключать риск изъятия участка не стоит.

«Они существенно скорректированы. Лишиться участка исключительно из-за наличия борщевика теперь нельзя — он исключен как самостоятельный признак неиспользования. Однако если участок в целом заброшен, не обрабатывается, отсутствуют признаки сельскохозяйственной деятельности, а борщевик лишь дополняет общую картину запущенности, то риски сохраняются», — объяснила она.

Юрист Илья Русяев до этого предупреждал, что сбор березового сока в пределах города и на особо охраняемых природных территориях обернется штрафом. По словам эксперта, этот сок нельзя собирать на особо охраняемых природных территориях. Нарушителям грозит наказание по статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов (ст. 8.39 КоАП РФ).

Ранее эксперт объяснил, что нужно учитывать при покупке частного дома.

 
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
