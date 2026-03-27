Россиянам объяснили, как правильно выбирать клубнику весной

Перед весенне-летним сезоном в магазинах можно встретить большое количество импортной клубники, поэтому при покупке ягод важно правильно осматривать ее, обращая внимание на некоторые нюансы. Об этом газете «Известия» рассказали соучредитель ООО «Ситиферма» Роман Харисов и менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» Ярослав Абрамов.

Специалисты напомнили, что сезон клубники наступает в конце весны и длится до середины лета. В остальное время на магазинных прилавках можно встретить в основном импортный товар. Поэтому при выборе ягод весной в первую очередь необходимо оценивать их внешний вид.

По словам экспертов, у клубники самых распространенных сортов должен быть красный оттенок — от светлого до бордового. При этом хорошие ягоды имеют равномерный окрас с глянцевой поверхностью. Наличие белых и зеленых пятен на продукте указывают на незрелость, а вмятины и темные пятна свидетельствуют об испорченности из-за неправильного хранения.

«Самым оптимальным считается небольшой или средний размер ягод: именно такая клубника обычно наиболее ароматная и сладкая. Крупные плоды, хотя и выглядят привлекательно, нередко отличаются более водянистой мякотью и менее насыщенным вкусом», — объяснили специалисты.

Они добавили, что не менее важно оценивать аромат клубники. Свежим ягодам свойственен сладкий запах, который при комнатной температуре становится ярче. Отсутствие аромата может говорить о незрелости или длительном хранении товара, в то время как химический запах свидетельствует о возможном использовании консервантов.

Помимо этого, при покупке следует обращать внимание на состояние чашелистиков, которые в свежем состоянии должны быть ярко-зелеными и упругими. Сухие и пожелтевшие листья являются признаком того, что клубника была собрана достаточно давно.

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого предупреждала, что употребление десертов с клубникой может спровоцировать пищевое отправление, если ягоды в них были плохо обработаны или уже начали портиться. По словам эксперта, после употребления таких сладостей могут возникнуть боли в животе, тошнота, диарея и другие симптомы пищевого отравления.

