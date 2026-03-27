Девушка осталась без зубов после установки виниров в иркутской клинике

Блогерша из Иркутска отдала миллионы ради красивой улыбки, но осталась без зубов

Блогер из Иркутска лишилась здоровых зубов после установки виниров в частной клинике, пишет Mash.

Около года назад Анна (имя изменено — прим. ред.) согласилась на процедуру по настоянию врачей, которые убедили ее в долговечности виниров. Чтобы их установить, пациентке обточили все зубы и удалили нервы.

За керамические накладки она отдала 1,7 млн рублей, но вместо красивой улыбки получила осложнения. У девушки начались невыносимые боли, есть и пить стало невозможно, временные коронки выпадали, десны кровоточили. Специалисты успокаивали, что это норма, вскрывали нарывы и назначали антибиотики.

После новой обточки боль отозвалась в ушах, и пациентку увезли в челюстно‑лицевую хирургию, где удалили гной и обнаружили в корнях забытый коффердам — часть инструмента, которым чистили зубы.

Сейчас Анна вынуждена носить циркониевые коронки, а за исправление ситуации ей выставили счет в 5 млн рублей. Эту сумму иркутянка потребовала от клиники, однако там так и не признали вину.

Ранее у блогерши появилась выемка в носу после ринопластики почти за 1 млн рублей.