У блогерши появилась выемка в носу после операции на хряще почти за 1 млн рублей

Тайская инфлюенсер перенесла неудачную операцию на носу и лишилась дохода, сообщает Thaiger.

В Таиланде 25-летняя блогерша подала жалобу на клинику в Бангкоке после неудачной ринопластики с хрящевым имплантом стоимостью 400 тыс. бат (985 тыс. рублей — прим. ред.). Она выбрала известного врача, рассчитывая на качество за высокую цену, и надеялась, что операция улучшит ее внешний вид, но результат не оправдал ожиданий.

По ее словам, примерно через месяц после операции у нее развилось сильное воспаление — ткани внутри ее носа разрушились, образовав выемку, из-за чего у девушки начались проблемы с дыханием. Также она жалуется на потерю уверенности в себе и снижение дохода.

Однако в клинике отказались вернуть пациентки всю сумму и сначала предложили компенсацию в размере лишь нескольких десятков тысяч, а затем подняли ее до 100 тыс. бат.

Это не устроило пострадавшую. Она обратилась в Управление по защите прав потребителей (OCPB) с целью добиться полного возмещения средств, чтобы затем продолжить лечение в другом месте.

