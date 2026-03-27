Стало известно, могут ли леденцы с кислотами улучшить состояние зубов

Леденцы с органическими кислотами и отсутствием сахара, которые стали новым трендом, являются имитацией профессионального пилинга для зубов. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и биохимик Валерия Ромашина.

По ее словам, аскорбиновая и лимонная кислота в их составе выступает в роли мягких хелатирующих агентов, которые воздействуют на хромофоры — молекулы, ответственные за пигментацию. Они накапливаются на поверхности эмали от кофе, чая или вина. Антисептические свойства таких кислот также могут подавить рост патогенной флоры в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной это может привести к истончению защитного слоя, предупредила эксперт.

«В моей практике я часто провожу аналогию между эмалью зубов и роговым слоем кожи. Оба барьера крайне чувствительны к уровню кислотности. Когда мы используем леденцы с кислотами, мы фактически проводим микро-пилинг. Это может дать мгновенный визуальный эффект, но если биохимия процесса не сбалансирована реминерализацией, мы рискуем получить «эффект пергамента» — когда поверхность становится пористой и впитывает пигменты еще быстрее, чем до процедуры», — заключила Ромашина.

Врач-стоматолог Ирина Першина до этого говорила, что некоторые категории продуктов, в числе которых липкие сладости и кислые напитки, могут навредить здоровью зубов. Помимо этого, ухудшить здоровье зубов могут алкоголь и продукты с добавлением стойких красителей, которые окрашивают эмаль.

