Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Тульской области спасли собаку, пронзенную стрелой из арбалета

Telegram-канал «Тула Жесть»

Неизвестные выстрелили в собаку из арбалета. Стрела пронзила ее насквозь, но животное выжило. Об этом сообщили в Тelegram-канале «Тула Жесть».

Собаку со стрелой в боку заметили в поселке Товарковский Богородицкого района. Она выглядела активной, поэтому очевидцы решили, что ее внутренние органы не повреждены.

Молодые люди поймали животное и отвезли в ветеринарную клинику, где специалисты извлекли инородный предмет. Вечером 26 марта читатель канала сообщил, что пострадавшей собаке уже нашли новых хозяев.

В УМВД по Тульской области инцидент пока не комментировали, будет ли стрелок привлечен к ответственности за жестокое обращение с животным, неизвестно.

Ранее живодер вонзил нож в спину собаке в российском регионе.

 
Теперь вы знаете
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!