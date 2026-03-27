В Тульской области спасли собаку, пронзенную стрелой из арбалета

Под Тулой неизвестные выстрелили в собаку из арбалета, а местные жители ее спасли

Неизвестные выстрелили в собаку из арбалета. Стрела пронзила ее насквозь, но животное выжило. Об этом сообщили в Тelegram-канале «Тула Жесть».

Собаку со стрелой в боку заметили в поселке Товарковский Богородицкого района. Она выглядела активной, поэтому очевидцы решили, что ее внутренние органы не повреждены.

Молодые люди поймали животное и отвезли в ветеринарную клинику, где специалисты извлекли инородный предмет. Вечером 26 марта читатель канала сообщил, что пострадавшей собаке уже нашли новых хозяев.

В УМВД по Тульской области инцидент пока не комментировали, будет ли стрелок привлечен к ответственности за жестокое обращение с животным, неизвестно.

