Живодер вонзил нож в спину собаке в российском регионе

В Нижегородской области обнаружили собаку с ножом в спине. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Инцидент произошел в селе Таремское Павловского района в ночь с 17 на 18 марта на Школьной улице. Собаку сначала избили палкой — вокруг валялись окровавленные ветки, а затем изрезали ножом. Позже пса обнаружили с лезвием, торчащим из спины.

Ветеринары диагностировали у животного закрытую черепно-мозговую травму и два ножевых ранения. Отмечается, что на месте случившегося видели неизвестного мужчину, который выбежал из подъезда.

Зоозащитники ищут очевидцев случившегося, чтобы установить личность живодера. По факту жестокого обращения написано заявление в полицию.

Ранее в Новосибирской области мужчина дважды выстрелил в собаку на глазах у детей.

 
