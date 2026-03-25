Живодер вонзил нож в спину собаке в российском регионе

В Нижегородской области живодер вонзил нож собаке в спину

В Нижегородской области обнаружили собаку с ножом в спине. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Инцидент произошел в селе Таремское Павловского района в ночь с 17 на 18 марта на Школьной улице. Собаку сначала избили палкой — вокруг валялись окровавленные ветки, а затем изрезали ножом. Позже пса обнаружили с лезвием, торчащим из спины.

Ветеринары диагностировали у животного закрытую черепно-мозговую травму и два ножевых ранения. Отмечается, что на месте случившегося видели неизвестного мужчину, который выбежал из подъезда.

Зоозащитники ищут очевидцев случившегося, чтобы установить личность живодера. По факту жестокого обращения написано заявление в полицию.

