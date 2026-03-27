Врач ответила, что приводит к выпадению волос

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач Лаврентьева: анемия может приводить к выпадению волос
Shutterstock

Дефицит аминокислот животного происхождения может привести к выпадению волос. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, на это состояние также влияют гормоны щитовидной железы и надпочечников и хронический стресс. Последний может провоцировать выброс кортизола, который «замораживает» фолликулы в стадии покоя.

«Я лично наблюдала десятки случаев, когда «сезонное выпадение» на проверку оказывалось железодефицитной анемией или субклиническим гипотиреозом. Волосы — это периферийный орган, от ресурсов которого организм отказывается в первую очередь при возникновении дефицита. Прежде чем покупать дорогие маски, проверьте уровень ферритина и витамина D», — сказала Лаврентьева.

Врач добавила, что для хорошего состояния волос важно также соблюдать циркадные ритмы, наладить сон и не забывать о гигиене кожи головы.

Доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова до этого говорила, что после зимы волосы могут стать более тусклыми, ломкими и слабыми. Предотвратить их выпадение и оказать локонам первую помощь можно в домашних условиях. По словам специалиста, весной особенно важно правильно ухаживать за волосами. Рекомендуется использовать бальзамы, маски и термозащиту.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!