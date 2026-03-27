Врач ответила, что приводит к выпадению волос

Дефицит аминокислот животного происхождения может привести к выпадению волос. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, на это состояние также влияют гормоны щитовидной железы и надпочечников и хронический стресс. Последний может провоцировать выброс кортизола, который «замораживает» фолликулы в стадии покоя.

«Я лично наблюдала десятки случаев, когда «сезонное выпадение» на проверку оказывалось железодефицитной анемией или субклиническим гипотиреозом. Волосы — это периферийный орган, от ресурсов которого организм отказывается в первую очередь при возникновении дефицита. Прежде чем покупать дорогие маски, проверьте уровень ферритина и витамина D», — сказала Лаврентьева.

Врач добавила, что для хорошего состояния волос важно также соблюдать циркадные ритмы, наладить сон и не забывать о гигиене кожи головы.

Доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова до этого говорила, что после зимы волосы могут стать более тусклыми, ломкими и слабыми. Предотвратить их выпадение и оказать локонам первую помощь можно в домашних условиях. По словам специалиста, весной особенно важно правильно ухаживать за волосами. Рекомендуется использовать бальзамы, маски и термозащиту.

