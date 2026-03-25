Эксперт объяснила, чем опасно самостоятельное окрашивание волос

Единственное преимущество бытового красителя для волос — низкая цена. Главная опасность же заключается в том, что производитель кладет в коробку универсальные окислители, чтобы гарантированно пробить любую базу. Для тонких волос — это приговор, предупредила в интервью РИАМО колорист и мастер по реструктуризации волос Аля Светлая.

«Если хотя бы на 2 минуты пересидеть с бытовой краской из магазина, особенно осветляющей, при условии, что у вас, например, четвертая степень повреждения волос, вы уже рискуете обрести проплешины из-за того, что волосы у вас просто-напросто отвалятся, или постепенно смоются в раковину вместе с шампунем в течение месяца», — сказала специалист.

По ее словам, относительно безопасно в домашних условиях можно покраситься лишь в глухой черный цвет. Попытки сделать осветление или добиться холодного русого оттенка — это повреждение структуры волос.

Трихолог и дерматовенеролог Татьяна Гончарова до этого говорила, что народные рецепты по уходу за волосами, популярные у тысяч россиян, как минимум бесполезны, а как максимум могут навредить здоровью.

Эксперт обратила внимание, что натуральные компоненты нередко содержат много аллергенов: травы (крапива, ромашка, липа), эфирные масла (лимон, розмарин, чайное дерево, мята перечная) и мед. В тяжелых случаях реакция может развиться по типу отека Квинке, анафилактического шока или генерализованной крапивницы.

