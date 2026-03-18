В Госдуме напомнили о росте пенсий с 1 апреля

В России с 1 апреля повысятся социальные пенсии. Индексация составит 6,8% и затронет около 4,5 млн граждан страны, рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что соцпенсии по старости получают россияне, которые не набрали нужное число индивидуальных пенсионных коэффициентов (на данный момент это 30), или не накопили трудовой стаж (15 лет). Кроме того, соцпенсии выплачиваются по инвалидности или по случаю потери кормильца.

«То есть примерно 4,5 млн россиян получат увеличение пенсии на 6,8% [с 1 апреля], — отметила Бессараб . — Для сравнения: 38 млн получателей страховой пенсии с 1 января получили увеличение в размере 7,6%. То есть чуть выше».

В Соцфонде до этого сообщили, что средний размер социальной пенсии в России после индексации с 1 апреля составит 16,5 тыс. рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов поднимется на 1,6 тыс. рублей — до 24,5 тыс. рублей. У инвалидов с детства первой группы выплаты вырастут до 25,4 тыс. рублей.

В Госдуме предложили увеличить пенсии для представителей двух профессий.