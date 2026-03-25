Врач рассказала, какой сыр выбирать при повышенном давлении

При повышенном давлении лучше выбирать швейцарский сыр с невыскоким содержанием соли или низкожировой козий сыр. Об этом британский диетолог Бруквелл Уайт рассказала изданию HuffPost.

По словам Уайт, сыр может быть полезной частью сбалансированного питания, так как содержит белок, кальций и витамины, необходимые организму. Среди них — витамин B12, рибофлавин, цинк, витамин A и фосфор. Кроме того, продукт положительно влияет на здоровье зубов: повышает pH в полости рта, снижает кислотность, замедляет разрушение эмали и способствует реминерализации за счет кальция и фосфора в слюне.

Диетолог отметила различия между видами сыра. Например, швейцарский сыр содержит меньше соли, козий и овечий — легче усваиваются и богаче белком, а твердые сорта подходят людям с непереносимостью лактозы.

«Свежий козий сыр (шевр) содержит всего четыре г насыщенных жиров на 30 г продукта. Также в этом варианте больше кальция, ниацина, калия и железа, чем в сыре из коровьего молока», — пояснила эксперт.

Уайт подчеркнула, что при умеренном употреблении сыр может быть полезным, но важно учитывать количество жиров: 30 г продукта содержат от шести до 10 г жира, более половины из которых — насыщенные. Согласно рекомендациям, доля насыщенных жиров не должна превышать 7% от общей калорийности рациона (примерно 10-20 г в день).

Избыток насыщенных жиров повышает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови. Холестерин может откладываться на стенках сосудов, сужая их просвет, уменьшая эластичность и вызывая воспаление. Это может привести к атеросклерозу — накоплению бляшек на стенках артерий, что, в свою очередь, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Лучше есть небольшие порции сыра и сочетать его с овощами или другими полезными блюдами», — добавила диетолог. Она также отметила, что при выборе продукта важно ориентироваться на цель: поддержание зубов, уровень белка или усвояемость при проблемах с лактозой.

