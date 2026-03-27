Психолог ответил, сколько времени людям нужно проводить в одиночестве

Психолог Самбурский: людям нужно проводить в одиночестве по 20 минут в день
Людям важно проводить наедине с собой 20 минут в день, в этот период стоит убрать даже гаджеты. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, в целом одиночество разрушительно влияет на человека, потому что ему необходимо общение. Однако важно регулярно находить немного времени на уединение, чтобы избежать психоэмоциональной перегрузки, которая сопровождается агрессией и раздражительностью.

«Самый простой способ, который я придумал для себя, – это «лавкинг». От слова «лавка», на которую надо просто уйти в перерыве от работы и посидеть, не отвлекаясь на гаджеты и музыку в наушниках. Просто, например, попить кофе, почувствовать, какой он горячий, посмотреть, как одеты люди, ощутить запахи. Сосредоточиться на своих чувствах», — отметил Самбурский.

Кроме того, можно совершать регулярные пробежки или гулять с собакой, главное — отказаться на это время от гаджетов.

Психолог Светлана Качмар до этого говорила, что добровольный отказ от гаджетов может помочь человеку восстановиться и снизить уровень стресса, однако принудительные ограничения не способны кардинально изменить образ жизни. По ее словам, сокращение числа мессенджеров и социальных сетей само по себе не меняет привычки пользователей — люди просто переходят на другие площадки. При этом добровольный цифровой детокс, когда человек на определенное время сознательно отказывается от смартфона и уезжает, например, на природу, может быть эффективным способом «перезагрузки».

Ранее в Госдуме оценили идею ввести запрет на гаджеты для детей.

 
