В Госдуме оценили идею ввести запрет на гаджеты для детей

Депутат Милонов назвал невозможной идею запрета на гаджеты для детей
Владимир Федоренко/РИА Новости

Идею о введение запрета на использование гаджетов для маленьких детей будет невозможно реализовать. Об этом «Москве 24» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя новость о том, что в Минпросвещения России обсуждают такую возможность.

«Проблема в том, что взрослые и сами сидят в гаджетах, смотрят короткие видео и не видят для себя вреда, – а значит, и для ребенка. Поэтому нам взрослых бы сначала обучить. Контролировать это запретами и наказаниями практически невозможно, объективно говоря. Мы не можем залезть в семью и сказать: «Запрещаем вам давать телефон ребенку», – сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что вместо подобного запрета лучше контролировать время, проведенное в гаджетах, а также контент, который просматривают дети. По его мнению, даже в случае подобного запрета некоторые родители продолжат давать телефон ребенку.

Парламентарий добавил, что детским психологам стоит рассказывать взрослым россиянам, какие изменения происходят у детей в сознании, мозге и психике из-за телефонов, чтобы они перестали давать им смартфоны и планшеты.

24 марта министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что Минпросвещения рассматривает возможность ограничить использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста, однако окончательного решения пока нет. По его словам, раннее использование смартфонов и планшетов, в том числе с трехлетнего возраста, негативно влияет на психологическое развитие ребенка. Министр считает, что необходимо определить возраст, с которого детям можно пользоваться мобильными устройствами.

