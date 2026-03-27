Для россиянок сделали доступным один важный анализ

РИА Новости: россиянкам на первом этапе диспансеризации доступен тест ДНК ВПЧ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Россиянкам начали проводить анализ на ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска уже на первом этапе диспансеризации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные рекомендации Минздрава России.

Речь идет о медицинских рекомендациях по обследованию мужчин и женщин для оценки репродуктивного здоровья, которые ведомство утвердило в феврале.

Согласно документу, исследование, позволяющее оценить риск развития онкологических заболеваний, теперь проводят женщинам в возрасте от 21 до 49 лет один раз в пять лет. Если результат оказывается положительным, тест повторяют ежегодно.

Также изменился порядок проведения жидкостной цитологии шейки матки — исследования, которое помогает выявлять ранние изменения, включая воспаление, предраковые состояния и рак. Теперь при положительном тесте на ВПЧ его проводят раз в год.

Это цитологическое исследование выполняли реже: раз в три года у женщин от 21 до 29 лет и раз в пять лет у женщин от 30 до 49 лет.

Ранее главный онколог России рассказал о бесплатных скринингах на рак.

 
