Бывшую военную базу в Румынии приспособили под парк аттракционов

Туристам в Румынии предлагают переночевать в танке или БТР на бывшей военной базе
Бывшую военную базу в румынском уезде Хунедоара превратили в парк аттракционов, предлагая посетителям переночевать в танке или БТР. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что во время Второй мировой войны в румынском городе Орастие располагалась военная база со вторым по величине в Европе заводом по производству боеприпасов. После войны база продолжала работать по назначению, а после падения социалистической власти было решено, что локацию стоит сохранить под парк аттракционов «Арсенал».

Сегодня туристам там предлагают побывать в военном музее под открытым небом, парке аттракционов и гостиничном комплексе. Стоимость ночи в номере начинается от $70.

До этого сообщалось, что власти Румынии планируют к 2027 году построить тематический парк, посвященный графу Дракуле. В парке будут построены три отеля, аквапарк, термальный спа-центр, гоночную трассу и многое другое. Таким образом парк предоставит около 5 тыс. рабочих мест.

Ранее в Совфеде предложили создать «Чебурляндию».

 
