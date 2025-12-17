В Румынии построят тематический парк в честь Дракулы

Власти Румынии планируют к 2027 году построить тематический парк, посвященный графу Дракуле. Об этом сообщает издание Libertatea.

Парк планируют построить в окрестностях румынской столицы Бухареста.

«Проект стоимостью 1 млрд евро включает шесть тематических зон и 40 аттракционов. Официальное открытие может состояться уже в 2027 году», — говорится в сообщении.

В парке будут построены три отеля, аквапарк, термальный спа-центр, гоночную трассу и многое другое. Таким образом парк предоставит около 5 тыс. рабочих мест.

Граф Дракула является одним из главных символов Румынии в мировой культуре. Образ вампира из Трансильвании стал известен всему миру благодаря роману «Дракула» писателя Брэма Стокера. Считается, что прототипом зловещего персонажа стал румынский князь XV столетия Влад III Цепеш, также известный как Дракула, от румынского Dracul — «дьявол», господарь средневекового княжества Валахия.

Сюжет о Дракуле остается одним из самых популярных в мире в своем жанре. Так, в сентябре сообщалось, что фильм ужасов «Дракула», снятый Люком Бессоном, стал лидером российского кинопроката.

