«Постоянно был пьян»: признавшегося в алкоголизме замглавы МИД Польши отправили в отпуск

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна публично признался в проблемах с алкоголем. Он рассказал, что был зависим, однако после прохождения терапии проблем со спиртным больше нет. Дипломат попросил прощения у всех, кого коснулась эта тема, но в Польше задались вопросом, имел ли Шейна доступ к секретной информации и не было ли утечек в связи с его состоянием. Премьер Дональд Туск отправил дипломата в отпуск после его признания.

Откровения замминистра

Анджей Шейна занимает должность замглавы МИД Польши с 2023 года. Публично о проблемах с алкоголем он заявил после публикации на эту же тему в Gazeta Wyborcza.

«Хочу сообщить вам, что я столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке моей семьи, друзей и особенно докторов <…>, а также команды терапевтов я вернул контроль над своим здоровьем. Прошу прощения у всех, кого коснулась моя проблема», — написал Шейна на своей странице в соцсети Х.

Он заверил, что прошел курс терапии и теперь проблем со спиртным у него нет . По словам замминистра иностранных дел, факт прохождения лечения проверили сотрудники польского Агентства внутренней безопасности. Как долго и где именно лечился Шейна — неизвестно.

Дипломатия под градусом

Собеседники Gazeta Wyborcza рассказали, что Анджей Шейна часто появлялся в нетрезвом виде на рабочих мероприятиях. Один из чиновников, заявивший, что знает замглавы МИД республики «уже около десятка лет», сообщил, что часто чувствовал от замминистра запах спиртного.

«Я почти всегда чувствовал запах алкоголя от него. В шкафах его офиса в Кельце стояли бутылки из-под вина. Потому что он любил вино», — рассказал один из собеседников газеты.

«Я возил его по воеводству. Пришлось заезжать на заправки, чтобы освежиться в туалете — он поехал туда с рюкзаком. После каждого «освежения» он возвращался все более счастливым, а запах алкоголя становился все более интенсивным» , — добавил другой источник издания.

На прошлой неделе бывший вице-президент «Новых левых» Беата Мациевска также высказалась об алкоголизме Шейны.

«Да, это отвратительная вещь. Шейна постоянно был пьян, и большинство депутатов и сотрудников Парламентского клуба левых знали об этом. Однажды он не пришел на важные голосования, потому что не смог. Позже ему «запретили» появляться в СМИ. Я никогда не видел Шейну за рулем. Однажды мы ездили к нему в район. В условленное место его привез водитель парламентского клуба. Прежде чем сесть в мою машину, он на несколько минут исчез в туалете заправочной станции», — рассказала она.

По данным издания, Агентство внутренней безопасности Польши проверяет, не было ли у Шейны доступа к секретной информации и не могла ли она стать общедоступной из-за проблем Шейны.

Скандал за скандалом

Проблемы с алкоголизмом — не единственное, во что вляпался Анджей Шейна. Несколько источников Gazeta Wyborcza обвинили замминистра в нарушениях при расчете надбавок за пробег, на которые имеют право депутаты. К слову, дипломат занимает несколько должностей одновременно: он также вице-председатель партии «Левые».

Суть обвинений заключается в том, что замглавы МИД совершал рабочие поездки бесплатно, однако подавал документы для компенсации оплаты проезда.

«Депутаты получают 23 тыс. злотых в месяц на содержание офисов и командировки на автомобиле, так называемые надбавки за пробег. Они документируют каждую поездку для канцелярии сейма», — объяснили авторы статьи.

«Как депутат, он бесплатно ездит на поездах. Я забрал его с вокзала на своей машине и отвез в гостиницу, а затем еще и в офис. Я часто возил его по провинции. Я не просил вернуть деньги за бензин. Я возил его для себя, потому что думал, что служу Польше», — рассказал собеседник издания.

Он назвал требования Шейны о возмещении «расходов» издевательством над налогоплательщиками. Сам замглавы МИД в ответ на обвинения заявил, что действовал исключительно в соответствии с регламентом.

Польская прокуратура заинтересовалась делом о фиктивных поездках нардепа. Правоохранители допрашивают свидетелей. Премьер-министр Дональд Туск после признания Шейны в алкоголизме распорядился отправить его в отпуск.