ИИ повлиял на экзамены в университетах США

Университеты США возвращают устные экзамены из-за искусственного интеллекта
Университеты США начали вводить устные экзамены для аттестации студентов на фоне широкого использования ими искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Associated Press.

По словам преподавателей, письменные работы студентов, которые были выполнены дома, стали «слишком идеальными». При попытке объяснить их содержание учащиеся зачастую испытывают трудности. Это вызывает у преподавателей обеспокоенность по поводу умения студентов критически мыслить и анализировать информацию.

В ответ на это в ряде американских университетов решили вернуть формат устных экзаменов.

Пройти его с помощью ИИ студенты не смогут, отметил профессор Корнеллского университета Крис Шаффер.

Доцент кафедры  ближневосточных языков и культур Пенсильванского университета Эмили Хаммер добавила, что в вузе начали сочетать устные экзамены с письменными заданиями. Это делается, чтобы студенты не потеряли навыки, когнитивные способности и креативность, добавила она.

До этого сообщалось, что в США начала работу сеть частных школ Alpha School, в которых обучение ведут ИИ-боты вместо традиционных учителей. Кампусы уже открыты в Нью-Йорке и Калифорнии, а стоимость обучения достигает $65 тыс. в год.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект не будет проверять ЕГЭ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!