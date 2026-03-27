В Таиланде голый мотоциклист приехал на заправку и озадачил полицейских

В Таиланде голый мотоциклист без документов приехал на заправку и озадачил полицейских. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 22 марта на станции в районе Фу Вианг. Сотрудники заправки сообщили о появлении голого мужчины — на место прибыли полицейские и спасатели. Неизвестный говорил с трудом, его речь было трудно понять. У него также не оказалось документов, удостоверяющих личность.

Полицейские накрыли его нижнюю часть тела и передали спасателям, которые доставили его в больницу Фу Вианг. Предварительно, у него могло быть обострение психического расстройства. Жаркая погода могла способствовать возникновению симптомов.

На обочине дороги нашли бело-красный мотоцикл Honda без номеров. Предварительно, на нем голый мужчина и приехал. По словам свидетелей, он двигался из соседнего района. Мотоцикл поместили на хранение в полицейский участок, а мужчину оставили в больнице, чтобы врачи успокоили его и помогли связаться с родственниками.

