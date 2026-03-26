В Китае мужчина каждый день плавал голым в реке и вызвал возмущение горожан

В Китае мужчина целый месяц плавал в реке голым. Об этом сообщает Sohu.com.

Все случилось в городе Лэшань провинции Сычуань. Мужчина на протяжении месяца каждый день плавал в реке у моста Сюйхао без плавок, у него лишь было спасательное снаряжение на поясе. Один из очевидцев снял это на видео и рассказал, что пловцу на вид 40–50.

«Я больше не могу этого терпеть. Хотя бы плавки надевайте», — заявил очевидец, отметив, что такое поведение могут увидеть несовершеннолетние.

В полиции после обращения журналистов сообщили, что жалоб на этот инцидент не поступало, но пообещали проверить информацию. Адвокат пояснил, что купание голым в общественных водоемах является незаконным, а юрист отметил, что в данной ситуации речь идет о длительном нарушении в людном месте, что может быть квалифицировано как серьезное деяние.

