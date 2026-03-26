Пожилой педофил надругался над тремя девочками и получил 15 лет колонии

В Липецкой области вынесли приговор 70-летнему педофилу, который надругался над тремя детьми. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В ходе разбирательства удалось установить, что пожилой мужчина надругался над тремя девочками, не достигшими возраста 14 лет, применяя при этом насилие в отношении детей и используя их беспомощное состояние. Сами пострадавшие и свидетели дали показания, также были проведены необходимые судебные экспертизы.

Пенсионера признали виновными по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ — совершение иных действий сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния несовершеннолетних потерпевших. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мужчина преследовал российскую школьницу и надругался над ней в лифте.