Женщину без признаков жизни нашли в петербургской Фонтанке

В Петербурге обнаружили женщину без признаков жизни в водоеме. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел у Университета путей сообщения. Очевидцы сначала не поняли, что произошло — они решили, что женщина ныряет в Фонтанке, однако она долго не выныривала.

Позже стало ясно, что она не подает признаков жизни. На место вызвали оперативные службы. В данный момент детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

