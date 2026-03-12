В Екатеринбурге учителя без признаков жизни нашли в съемной квартире

В Екатеринбурге у учителя оторвался тромб, мужчину нашли в съемной квартире

32-летнего учителя из Екатеринбурга нашли в съемной квартире, где он без признаков жизни пролежал несколько дней. Об этом сообщает Е1.

У педагога, преподававшего в местной престижной гимназии физкультуру, предварительно, остановилось сердце 7 марта. Спустя время его обнаружили случайно. Как именно это произошло, не уточняется.

«Мы узнали о произошедшем от директора. Как нам сказали, у него случился инсульт», – рассказала одна из его учениц.

По данным издания, к моменту произошедшего мужчина уже две недели находился на больничном, его диагноз не уточняется. Как рассказал собеседник журналистов, у педагога оторвался тромб, из-за чего произошел инсульт.

Источник также добавил, что молодой человек имел проблемы с почками и давлением. Известно, что учитель приехал в Екатеринбург из Нижней Туры, там у него осталась пожилая мать. До гимназии он работал в других учреждениях, своей семьи у него не было.

