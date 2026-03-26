Сотрудница маркетплейса с возлюбленным надругались над девушкой из мести за сплетни

«КП»: в Екатеринбурге пара надругалась над девушкой из мести за сплетни

В Екатеринбурге молодая пара из мести за сплетни совершила надругательство над девушкой. Об этом сообщает ural.kp.ru.

Инцидент произошел 8 марта. Предварительно, 20-летняя сотрудница маркетплейса в сауне выпила 12 банок пива, находясь в компании несовершеннолетних. После этого она решила отомстить 19-летней девушке, с которой была знакома заочно — по ее мнению, та распространяла про нее сплетни.

Вместе со своим возлюбленным она приехала к девушке и пара на нее напала. После этого злоумышленники надругались над жертвой. Позже зачинщица написала явку с повинной и призналась, что именно она была инициатором.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. Обоих нападавших отправили под стражу до 8 мая. Теперь им обоим грозит до десяти лет лишения свободы.

