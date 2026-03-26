За организацию незаконной миграции на скамью подсудимых попали 12 россиянок

В Чувашии 12 женщин осудили за организацию незаконной миграции

В Чувашии вынесли приговор 12 женщинам, которые помогали иностранцам незаконно приезжать в Россию. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Правоохранители выявили преступную группу — 34-летняя участница уже попадала в поле зрения оперативников за аналогичное преступление в другом регионе, за что получила условный срок. Несмотря на это, злоумышленница организовала новый канал.

По ее инструкциям сообщницы за деньги оформляли фиктивные приглашения, благодаря которым с марта по декабрь 2023 года в Россию смогли въехать 30 граждан Сирии.

Ленинский районный суд Чебоксар признал 12 женщин виновными и с учетом деятельного раскаяния и смягчающих обстоятельств приговорил их к условным срокам с рядом обязанностей и ограничений.

Ранее ФСБ задержала бывшую полицейскую за содействие преступной группе мигрантов.

 
