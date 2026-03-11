Размер шрифта
Экс-сотрудница миграционного отдела задержана за содействие нелегальным мигрантам

ФСБ задержала бывшую полицейскую за содействие преступной группе мигрантов
Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД города Лангепас задержана по подозрению в содействии регистрации нелегальных мигрантов для организованной преступной группы. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ по Тюменской области.

В издании отмечают, что в отношении экс-инспектора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. Бывшую сотрудницу подозревают в помощи организованной преступной группе с регистрацией нелегальных мигрантов.

«Следователями в отношении указанного лица возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По версии следствия, экс-сотрудница игнорировала нарушения при оформлении мигрантов членами организованной преступной группы, тем самым способствуя их незаконной деятельности на территории РФ.

За данное преступление женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование уголовного дела продолжается.

 
