Женщина взяла телефон мужа и нашла там видео, как он надругался над племянником

В Азербайджане женщина взяла телефон мужа и нашла там видео с надругательством над племянником. Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Инцидент произошел в Баку. Мужчина трижды совершил надругательства в отношении своего племянника, обучающегося в девятом классе, и записал это на телефон. В какой-то момент его супруга взяла его телефон и обнаружила там эти кадры — после этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

В судебном заседании потерпевший и его законный представитель не стали подавать жалобу на обвиняемого. Мужчина и школьник заявили, что подобное произошло лишь однажды и в тот день они были пьяны. Отмечается, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности за шантаж и год назад был условно-досрочно освобожден. В результате суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы.

