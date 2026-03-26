Южнокорейцы массово скупают пакеты для мусора из-за конфликта вокруг Ирана

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Южной Корее наблюдается рост спроса на мусорные пакеты. Несмотря на заверения властей об отсутствии дефицита, граждане опасаются роста цен на товары, произведенные из нефтепродуктов, пишет РИА Новости.

Опасения подогревают ажиотажные закупки, которые, в свою очередь, провоцируют временный дефицит и усиливают тревогу в обществе. Списки «товаров первой необходимости на случай резкого скачка цен» активно обсуждаются в южнокорейских онлайн-сообществах и социальных сетях. Помимо мусорных пакетов, в перечень входят бутилированная вода, туалетная бумага, средства личной гигиены и детские товары.

Особый спрос приходится на специализированные мусорные пакеты, обязательные для утилизации отходов в каждом районе. Для каждого района города выпускается свой вид пакетов, что исключает покупки онлайн или по всему городу. В некоторых районах введены ограничения на количество пакетов, отпускаемых в одни руки.

Министерство климата, энергетики и окружающей среды подчеркивает, что ограничения – это превентивная мера, направленная на предотвращение спекуляций, а не сигнал о перебоях в поставках. Правительство и представители отрасли уверяют, что дефицита мусорных пакетов нет.

Ранее Путин дал прогноз по завершению кризиса на Ближнем Востоке.

 
