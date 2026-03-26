В Госдуме призвали как можно быстрее запретить вейпы

Алексей Майшев/РИА Новости

Запрет вейпов давно назрел в России, это необходимо сделать как можно скорее. Такое мнение в интервью RT высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Ожидаемое и «перезревшее» решение... Мы видим, как медленно этот опрос продвигается», — сказал парламентарий.

Он добавил, что родители уже бьют тревогу, поскольук возраст потребления вейпов снижается.

26 марта первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила инициативу о запрете вейпов в России.

По его словам, на данный момент ведомствам поручено проработать этот вопрос, чтобы в дальнейшем «регуляторно прийти к тем решениям, которые приведут к полному запрету использования продукции».

Ранее в Госдуме оценили потери бюджета от полного запрета вейпов.

 
