Адвокат рассказал, могут ли россияне отсудить деньги из-за зависимости от соцсетей

Суд в США признал вред соцсетей и обязал две телеком-корпорации выплатить $3 млн девушке, у которой развилась опасная зависимость. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» поделился мнением, может ли в России сформироваться похожая практика. Жорин считает, что компенсации для зависимых от соцсетей маловероятны.

«На сегодняшний день аналогичные решения в России выглядят маловероятными. И дело здесь не столько в отсутствии законодательной базы, сколько в правоприменении. Российское право в теории позволяет ставить вопрос о взыскании компенсации и о гражданско-правовой ответственности платформ через общие нормы о возмещении вреда, компенсации морального вреда и защите прав граждан. То есть формально правовые конструкции для такого рода споров имеются. Но на практике российские суды присуждают мизерные суммы компенсаций», — отметил он.

По мнению Жорина, «многомиллионные компенсации» — фантастика. Как отметил он, даже при рассмотрении более серьезных категорий споров в судах сумма назначенной компенсации не превышает миллиона рублей.

«Причем это касается всего спектра. Например, по делам о защите чести и достоинства размер морального вреда часто составляет 30–100 тысяч рублей, а по куда более тяжелым категориям споров, в делах, связанных с причинением смерти или серьезного вреда здоровью, суммы компенсации остаются в пределах миллиона рублей. Поэтому история, при которой суд в России взыскивает с владельца соцсети многомиллионную компенсацию за формирование зависимости и удержание внимания пользователя, сейчас скорее выглядит фантастически. Иными словами, вопрос здесь сегодня скорее не к российскому законодательству, а к тому, как оно применяется судами. В этой части мы пока заметно уступаем и американским, и многим европейским юрисдикциям: не по набору норм, а по готовности использовать их для действительно чувствительной и существенной защиты прав человека», — заключил он.

Как пишет издание The Verge, родители 20-летней американки в Лос-Анджелесе подали иск на компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Google из-за зависимости, которая развилась у их дочери. По итогам совещаний 10 из 12 присяжных признали, что корпорации не предупредили пользователей о зависимости и возможных последствиях, включая дисморфофобию и компульсивное поведение, которые наблюдались у пострадавшей.

Технологии Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube, как было доказано, стали для девушки существенным фактором в ухудшении психического здоровья. Суд обязал компании выплатить в общей сложности $3 млн за причиненный ущерб. По решению суда Meta заплатит 70% суммы, а Google — оставшуюся часть.

