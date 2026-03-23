Стало известно, какое наказание грозит россиянам за применение ИИ в работе

В России нет единого подхода и выстроенной системы регламентирования в вопросах использования искусственного интеллекта. Однако компании могут прописывать соответствующие правила в нормативных документах, в том числе они могут включать в себя наказание за применение ИИ при выполнении рабочих задач, рассказал RT адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Александр Барканов.

Он отметил, что зачастую работникам не только разрешают использовать ИИ, но и обязывают делать это – многие работодатели стараются внедрить такие технологии в рабочий процесс. Что же касается наказания, то для каких-либо санкций либо требуется зафиксированный состав преступления, либо нарушение внутренних нормативных актов компании.

«Общие нормы трудового законодательства не содержат запрета или ограничений на использование ИИ при выполнении работы. В то же время такие запреты могут быть включены в другие нормативные акты — в так называемые локальные акты по труду конкретной организации, регулирующие её внутреннюю деятельность, наконец, — и в условия трудового договора», — пояснил юрист.

Работодатель имеет право контролировать, соблюдают ли сотрудники запрет на использование ИИ и применять дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. За причиненный сотрудником вред ответственность несет компания, но на работника могут возложить компенсацию за прямой действительный ущерб, предупредил Барканов.

Он призвал с особой осторожностью относиться к применению ИИ в вопросах персональных данных, так как умышленная или даже случайная их передача для обработки ИИ может повлечь за собой не только административное, но и уголовное наказание.

