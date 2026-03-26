У отдыхавших в российском глэмпинге подруг позеленели волосы после купания в бассейне

У отдыхавших в глэмпинге под Калининградом подруг волосы позеленели после купания

Трех туристок попытались выселить из глэмпинга под Калининградом ночью после жалоб на воду в бассейне. Об этом стало известно Amber Mash.

Подруги приехали в глэмпинг на Куршской косе втроем, но заселились в двухместный номер, предварительно договорившись с администрацией.

После купания в бассейне девушки заметили, что их светлые волосы вдруг приобрели зеленоватый оттенок, и поинтересовались у сотрудников, какие именно средства добавляют в воду.

В ответ отдыхающим заявили, что те нарушили правила размещения, превысив количество проживающих в номере, и потребовали освободить бунгало. Женщины попросили позвать владельца, однако он, ссылаясь на жалобы соседей, попытался выселить их и обвинил компанию в пьяном дебоше.

Конфликт удалось разрешить только после вызова полиции, правоохранители проверили документы о бронировании и решили, что туристки вправе остаться в глэмпинге.

