У отдыхавших в российском глэмпинге подруг позеленели волосы после купания в бассейне

Кадр из видео/Александра Сахарова/Telegram-канал «Amber Mash»

Трех туристок попытались выселить из глэмпинга под Калининградом ночью после жалоб на воду в бассейне. Об этом стало известно Amber Mash.

Подруги приехали в глэмпинг на Куршской косе втроем, но заселились в двухместный номер, предварительно договорившись с администрацией.

После купания в бассейне девушки заметили, что их светлые волосы вдруг приобрели зеленоватый оттенок, и поинтересовались у сотрудников, какие именно средства добавляют в воду.

В ответ отдыхающим заявили, что те нарушили правила размещения, превысив количество проживающих в номере, и потребовали освободить бунгало. Женщины попросили позвать владельца, однако он, ссылаясь на жалобы соседей, попытался выселить их и обвинил компанию в пьяном дебоше.

Конфликт удалось разрешить только после вызова полиции, правоохранители проверили документы о бронировании и решили, что туристки вправе остаться в глэмпинге.

Ранее один из самых ядовитых скорпионов ужалил мужчину, когда тот спал в отеле.

 
