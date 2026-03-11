Один из самых ядовитых скорпионов ужалил мужчину, когда тот спал в отеле

Житель Лос-Анджелеса рассматривает возможность судебного иска после того, как, по его словам, его ужалил скорпион во время пребывания в отеле в Лас-Вегасе, пишет New York Post.

Сулейман Лутале рассказал, что инцидент произошел, когда он находился в деловой поездке и остановился в отеле и казино Silver Sevens Hotel and Casino, выбрав его как более доступный вариант проживания.

По словам мужчины, вечером, собираясь лечь спать, он внезапно почувствовал сильное жжение. Его адвокат Брайан Вираг сообщил, что Лутале лежал в кровати, когда почувствовал резкую боль, похожую на укол.

По словам юриста, его клиента ужалил скорпион-кора — вид, который, по данным Службы национальных парков США, считается самым ядовитым в Северной Америке. В тяжелых случаях его яд может представлять угрозу для жизни.

Адвокат подчеркнул, что отели обязаны обеспечивать безопасность гостей независимо от стоимости проживания.

«Неважно, сколько человек платит за номер — условия должны быть безопасными», — заявил Вираг.

Вернувшись домой в Лос-Анджелес, Лутале обратился за медицинской помощью. По его словам, после укуса на руке остались шрамы.

Мужчина сообщил, что надеется урегулировать ситуацию с отелем без судебного разбирательства, однако решил рассказать о произошедшем, чтобы предупредить других путешественников. По его словам, он так и не получил извинений от администрации отеля.

Ранее скорпион, которого семья случайно привезла из отпуска, ужалил 10-летнюю девочку.