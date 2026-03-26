Врач предостерег от употребления острого меда

Употребление меда в сочетании с острым перцем может усугубить диспепсию, а также спровоцировать другие расстройства у людей с чувствительным пищеварительным трактом. Об этом газете «Известия» рассказал врач-гастроэнтеролог, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

Специалист предупредил, что мед является концентратом фруктозы, вызывающей у многих людей аллергическую реакцию из-за своих белковых структур. Поэтому каждому человеку необходимо подбирать этот продукт индивидуально.

По словам врача, важно помнить, что острота не должна становиться причиной дискомфортных ощущений и диспептических нарушений. Пациенты с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта или диспепсиями могут столкнуться с нарушениями моторики кишечника из-за меда. Продукт способен повысить чувствительность стенок желудка и спровоцировать неприятные симптомы, такие как диарея.

Гастроэнтеролог добавил, что острый перец может вызвать у многих пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или синдромом раздраженного кишечника изжогу и болевые ощущения в животе.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что чрезмерное потребление меда может обернуться развитием сахарного диабета и заболеваний сердца. По ее словам, многие люди рассчитывают на пользу продукта и начинают есть его в неограниченных количествах. Однако по содержанию сахара мед не отличается от сахарного сиропа.

Ранее врач развеял миф о том, что мед лечит.