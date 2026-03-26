Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач предостерег от употребления острого меда

Врач Симаков: сочетание меда и перца может вызвать расстройства желудка
Marina Tachinska/Shutterstock/FOTODOM

Употребление меда в сочетании с острым перцем может усугубить диспепсию, а также спровоцировать другие расстройства у людей с чувствительным пищеварительным трактом. Об этом газете «Известия» рассказал врач-гастроэнтеролог, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

Специалист предупредил, что мед является концентратом фруктозы, вызывающей у многих людей аллергическую реакцию из-за своих белковых структур. Поэтому каждому человеку необходимо подбирать этот продукт индивидуально.

По словам врача, важно помнить, что острота не должна становиться причиной дискомфортных ощущений и диспептических нарушений. Пациенты с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта или диспепсиями могут столкнуться с нарушениями моторики кишечника из-за меда. Продукт способен повысить чувствительность стенок желудка и спровоцировать неприятные симптомы, такие как диарея.

Гастроэнтеролог добавил, что острый перец может вызвать у многих пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или синдромом раздраженного кишечника изжогу и болевые ощущения в животе.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что чрезмерное потребление меда может обернуться развитием сахарного диабета и заболеваний сердца. По ее словам, многие люди рассчитывают на пользу продукта и начинают есть его в неограниченных количествах. Однако по содержанию сахара мед не отличается от сахарного сиропа.

Ранее врач развеял миф о том, что мед лечит.

 
Теперь вы знаете
Айтишников в России будут быстрее лишать отсрочки от армии. Всех заберут служить?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!