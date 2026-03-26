В приграничных регионах увеличат выплаты по программе «Земский учитель»

Учителям по программе «Земский учитель» в Белгородской, Брянской и Курской областях с 2027 года планируется увеличить выплаты до двух млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России, передает ТАСС.

В публикации отмечается, что уже разработан проект постановления правительства России.

До этого правительство также подготовило законопроект, в соответствии с которым территориальным органам Соцфонда можно будет передать функции по осуществлению некоторых региональных выплат.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, изменения направлены на совершенствование механизма предоставления россиянам мер социальной защиты и упрощение процедуры получения мер поддержки.

Среди прочего, речь идет о назначении и перерасчете материнского капитала, пособий ветеранам труда, а также компенсаций школьникам и студентам расходов на проезд в электричках.

