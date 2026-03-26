Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В приграничных регионах увеличат выплаты по программе «Земский учитель»

Земским учителям трех приграничных областей увеличат выплаты до 2 млн рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

Учителям по программе «Земский учитель» в Белгородской, Брянской и Курской областях с 2027 года планируется увеличить выплаты до двух млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России, передает ТАСС.

В публикации отмечается, что уже разработан проект постановления правительства России.

До этого правительство также подготовило законопроект, в соответствии с которым территориальным органам Соцфонда можно будет передать функции по осуществлению некоторых региональных выплат.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, изменения направлены на совершенствование механизма предоставления россиянам мер социальной защиты и упрощение процедуры получения мер поддержки.

Среди прочего, речь идет о назначении и перерасчете материнского капитала, пособий ветеранам труда, а также компенсаций школьникам и студентам расходов на проезд в электричках.

Ранее стало известно, что российских пенсионеров ждет новое повышение выплат с апреля.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
