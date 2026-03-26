Заключенный получил новый срок за то, что толкнул инспектора в СИЗО

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Петербурге осужденного, толкнувшего сотрудника ФСИН, приговорили к новому сроку
Алексей Филиппов/РИА Новости

Осужденный, отбывавший наказание в петербургском СИЗО‑1, получил новый срок, толкнув в дверь камеры инспектора ФСИН. Об этом сообщили объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в помещении ФКУ следственного изолятора, где заключенный Александр Белов содержался по приговору Красносельского районного суда от декабря 2024 года.

По данным дела, 14 июля 2025 года мужчина схватил инспектора за форменную одежду и с применением значительной физической силы резко толкнул его в дверь камеры, прежде чем войти внутрь.

Это действие, по мнению суда, не только причинило сотруднику физическую боль и моральные страдания, но и унизило его достоинство, а также нарушило нормальное функционирование учреждения.

Белов полностью признал свою вину по части 2 статьи 321 УК РФ, однако, так как ранее он был судим и имеет неснятые судимости, суд вынес ему приговор как рецидивисту.

В итоге за нападение на представителя режимного учреждения заключенному назначили 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее адвокат объяснил, как правильно вести себя с полицейскими, чтобы к вам не применили силу.

 
Теперь вы знаете
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
