Заключенный получил новый срок за то, что толкнул инспектора в СИЗО

Осужденный, отбывавший наказание в петербургском СИЗО‑1, получил новый срок, толкнув в дверь камеры инспектора ФСИН. Об этом сообщили объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в помещении ФКУ следственного изолятора, где заключенный Александр Белов содержался по приговору Красносельского районного суда от декабря 2024 года.

По данным дела, 14 июля 2025 года мужчина схватил инспектора за форменную одежду и с применением значительной физической силы резко толкнул его в дверь камеры, прежде чем войти внутрь.

Это действие, по мнению суда, не только причинило сотруднику физическую боль и моральные страдания, но и унизило его достоинство, а также нарушило нормальное функционирование учреждения.

Белов полностью признал свою вину по части 2 статьи 321 УК РФ, однако, так как ранее он был судим и имеет неснятые судимости, суд вынес ему приговор как рецидивисту.

В итоге за нападение на представителя режимного учреждения заключенному назначили 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

