Экономист Балынин рассказал, кому в России положены две пенсии

Экономист Балынин: в России две пенсии полагаются отставным военным и силовикам
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Россияне, проходившие службу в силовых ведомствах, таких как Министерство обороны, МВД, ФСБ и других, обладают правом на одновременное получение двух пенсионных выплат. Об этом РИА Новости рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин.

«(Вышедшие в отставку представители силовых структур. – прим. ред.) очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости», — пояснил эксперт.

Для оформления страховой пенсии по старости как второй выплаты необходимо обратиться в Социальный фонд России (СФР) или многофункциональный центр (МФЦ). Заявление также можно отправить почтой или оформить онлайн через портал государственных услуг («Госуслуги»). Балынин подчеркнул, что обе пенсии подлежат индексации в соответствии с действующими правилами, установленными для каждого типа выплат.

Эксперт напомнил, что с 2024 года для получения права на страховую пенсию необходимо соответствовать трем критериям: иметь не менее 15 лет страхового стажа, накопить 30 пенсионных коэффициентов и достичь установленного пенсионного возраста.

Ранее россиянам назвали максимальный размер страховой пенсии.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!