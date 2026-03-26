Россиянам назвали максимальный размер страховой пенсии

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил в комментарии ТАСС, что максимальный размер страховой пенсии для россиян составляет 67 тысяч рублей.

По его словам, для получения такой пенсии необходимо набрать 400 пенсионных баллов. Для этого необходимо иметь не менее 40 лет рабочего стажа и зарплату более 250 тысяч рублей в месяц.

Сафонов добавил, что максимальный размер пенсии может быт достигнут только в северных регионах России.

Представители некоторых профессий могут получать более высокую пенсию. К примеру, летчики-испытатели могут получать более 100 тысяч рублей пенсии при 25 годах стажа у мужчин и 20 годах у женщин и зарплате не менее 120 тысяч рублей. Среди военнослужащих пенсию в 100 тысяч рублей могут получать генерал-полковники и генералы армии.

Накануне доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что отсутствие трудового стажа не лишает пенсии, однако влияет на ее размер и время назначения.

По ее словам, при отсутствии трудового стажа гражданин не может рассчитывать на страховую пенсию. В этом случае назначается социальная пенсия — на пять лет позже установленного пенсионного возраста, то есть женщинам ее начинают выплачивать с 65 лет, а мужчинам — с 70.

По данным Соцфонда РФ на 1 января 2025 года, средняя страховая пенсия по старости составляет около 24,8 тыс. рублей, а социальная — чуть более 13,5 тыс. рублей. Однако у неработающих пенсионеров размер социальной пенсии может быть выше, поскольку государство устанавливает социальную доплату до регионального прожиточного минимума, если доходы гражданина ниже.

