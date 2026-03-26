РСТ просит вернуть правила выезда детей из России в две страны

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с просьбой вернуть правила выезда детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на РСТ.

С 2026 года в РФ начали работать новые требования для выезда детей за рубеж. Так, теперь при пересечении границы у детей должен быть в наличии собственный заграничный паспорт, а не свидетельство о рождении.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что такие изменения могут повлиять на уже запланированные поездки россиян, поскольку часть семей рискует не успеть оформить документы вовремя из-за высокой загрузки подразделений, выдающих загранпаспорта. Это может привести к рискам для туристического рынка, потому что возрастет количество переносов и корректировок туров и создаст дополнительную операционную нагрузку на туроператоров и турагентов, объяснили в союзе.

В связи с этим в РСТ просят предоставить выезд по свидетельству о рождении детям, путешествующим в дружественные страны, такие как Белоруссия и Абхазия.

