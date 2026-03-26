В МВД высказались о росте интереса россиян к эмиграции

В МВД РФ опровергли рост желающих получить загранпаспорт, чтобы эмигрировать
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Информация о росте желающих получить загранпаспорт, чтобы эмигрировать из России, не соответствует действительности. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ, пишет ТАСС.

«Утверждения, что возникшая ситуация обусловлена ростом интереса жителей страны к эмиграции, являются голословными и не соответствуют действительности», — заявили в службе.

Специалисты отметили, что оформление загранпаспорта было и остается одной из самых востребованных услуг. По словам миграционной службы, основной массив обращения граждан традиционно приходится на предотпускной сезон: с марта по сентябрь.

До этого россиян предупредили о новой схеме мошенничества с загранпаспортами. Как сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, аферисты пользуются желанием граждан быстро получить документ и выманивают у них деньги и персональные данные, обещая оформить загранпаспорт «без очередей и визитов в МФЦ» всего за несколько дней.

Эксперт указал, что обязательным условием в таких схемах является полная предоплата: деньги просят перевести на личные карты или электронные кошельки, после чего мошенники перестают выходить на связь.

Ранее в МВД назвали 12 причин для отказа в выдаче загранпаспорта.

 
