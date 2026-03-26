Россиян предупредили об ответственности участия в несанкционированных акциях

В связи с тем, что в соцсетях и мессенджерах зафиксирован рост призывов к участию в несогласованных публичных мероприятиях на 27–29 марта, граждан просят помнить об ответственности за участие в таких акциях. Об этом сообщили в МВД, передает ТАСС.

Участие в таких мероприятиях несет административную ответственность и касается в том числе и несовершеннолетних граждан, отметили в ведомстве. В МВД добавили, что также распространение информации с призывами или недостоверными сведениями тоже рассматривается в качестве дестабилизации общественной обстановки.

В ведомстве просят россиян не поддаваться на провокации организаторов несанкционированных акций и не посещать заявленные ими места сбора. Также просят предупредить об этом детей, родственников и знакомых. Там напомнили, что родители и законные представители обязаны контролировать поведение своих несовершеннолетних детей в цифровой среде, поскольку за противоправные действия их могут привлечь к административной ответственности.

