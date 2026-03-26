«Какая разница заднему месту?»: алтайского депутата возмутили цены на туалетную бумагу

Депутат Заксобрания Алтайского края Евгения Боровикова возмутилась ценам на товары первой необходимости: в частности, на туалетную бумагу. Об этом сообщает местный портал «Толк».

«Простите, простой пример – туалетная бумага. Какая ее стоимость у нас в магазине? Больше, чем стоимость закупки молока у сельхозпроизводителей! Сейчас молоко у нас стоит 24 рубля. А если туалетная бумага у нас с каким-то ароматом, клубничкой или яблочком, то еще дороже. Но простите, какая разница нашему заднему месту, какой аромат? А в магазине молоко стоит за 900 граммов более 100 рублей!» – сказала она.

Парламентарий также обратила внимание на стоимость проезда в общественном транспорте и тарифы ЖКХ. Кроме того, Боровикову возмутили цены в кафе краевого аэропорта. По ее мнению, у людей на досмотре отбирают свою воду, вынуждая покупать перед посадкой по завышенной стоимости.

Депутат призвала коллег обратить внимание на проблему ценообразования, отметив, что жалобы от граждан поступают регулярно.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России должна и будет снижаться.