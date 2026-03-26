Спрос иностранных туристов на путешествия по России вырос в 2025 году

Спрос иностранных путешественников на поездки по России увеличился до 44%. Об этом газете «Известия» рассказали аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Согласно результатам исследования, основанном на путешествиях в прошлом году, въездной туристический поток в 2025-м вырос на 10% по сравнению с 2024-м. При этом чаще всего в Россию приезжали туристы из Китая, ОАЭ, Белоруссии, Саудовской Аравии, Казахстана, Турции и Индии. При этом больше всего спрос вырос среди граждан Индии (на 44%), Китая (на 29%), Саудовской Аравии (на 28%) и Турции (на 23%).

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова отметила, что у роста въездного спроса системный характер. По ее словам, влияние оказал ряд факторов, в числе которых расширение транспортной сети и действие безвизового режима.

«Важным драйвером въездного турпотока в перспективе может стать отмена визовых ограничений с Саудовской Аравией. Это позволит активнее развивать премиальный сегмент путешествий в России, к которому традиционно относится часть путешественников из королевства», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что для иностранных туристов значительную роль играет чувство безопасности и комфортной среды в России.

