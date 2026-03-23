У москвичей резко подскочил спрос на путешествия в один из регионов России

360.ru: у москвичей на 30% подскочил спрос на короткие поездки в Подмосковье

Среди жителей Москвы отмечается резкий спрос на короткие поездки в Подмосковье – их количество выросло на 30%. В топе оказались недолгие поездки на выходные, сообщает 360.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».

Отмечается ,что чаще всего жители столицы едут в Подмосковье на одну-две ночи, при этом стараются отказываться от перелетов и более длительных поездок. По мнению аналитиков, такие путешествия помогают москвичам «перезагрузиться» и отдохнуть.

Наиболее популярны у туристов небольшие города и загородные отели. В среднем проживание в гостинице им обходится в 8 тыс. рублей за ночь, чаще всего путешественники останавливаются в четырех- и пятизвездочных отелях.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что на майские праздники в 2026 году россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань. Экскурсионная поездка на двоих на три дня в Калининградскую область составит примерно 27,3 тыс. рублей, в Дагестан — 43 тыс. рублей, а отдых на Горном Алтае обойдется — в 58 тыс. рублей.

Ранее были названы самые популярные направления у россиян в феврале 2026 года.