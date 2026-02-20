Размер шрифта
В Таиланде полицейские переоделись в костюмы львов ради поимки подозреваемого

Тайские полицейские переоделись в костюмы львов и поймали подозреваемого
Royal Thai Police/Reuters

Тайская полиция задержала подозреваемого в серии краж, применив необычную тактику маскировки во время празднования Лунного Нового года. Офицерам пришлось переодеться в костюмы львов, пишет AP News.

На опубликованной полицией кадрах видно, как офицеры, скрытые под традиционным красно-золотым костюмом льва, исполняют танец среди посетителей праздника. Подойдя к подозреваемому, один из полицейских внезапно бросился на мужчину и повалил его на землю, после чего последовало задержание.

По данным правоохранителей, задержанный 33-летний мужчина подозревается в трех кражах со взломом. Общая стоимость похищенного имущества оценивается примерно в $64 тысячи. В полиции отметили, что ранее предпринимали несколько попыток задержания, однако подозреваемый каждый раз замечал сотрудников и скрывался.

Установить его местонахождение удалось после отслеживания украденных амулетов и выяснения, что мужчина регулярно посещает храмы в Нонтхабури. После задержания мужчина признался, что совершал кражи ради покупки наркотиков и участия в азартных играх. Также сообщается, что ранее он уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками и кражами со взломом.

Ранее в Таиланде арестовали пассажира со спрятанными охраняемыми животными в багаже.
 
