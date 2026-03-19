Ученые предупредили о неожиданном влиянии на мозг просмотра вертикальных видео

ABR: зависимость от вертикальных видео связана с ухудшением памяти и внимания

Международная группа исследователей обнаружила, что зависимость от вертикальных видео связана с повседневными сбоями памяти и внимания. Работа опубликована в журнале Addictive Behaviors Reports (ABR).

Исследование провели Яо Ван и Кристиан Монтаг из Центра когнитивных наук Университета Макао совместно с коллегами из Германии и Китая. Ученые хотели понять, как психологические состояния влияют на цифровые привычки и как эти привычки отражаются на реальной жизни.

«Сейчас во всем мире обсуждают, стоит ли ограничивать использование соцсетей, в том числе из-за их потенциально аддиктивной природы», — отметил Кристиан Монтаг, профессор когнитивных и нейронаук.

В центре внимания оказался феномен FoMO — страха пропустить важные события в жизни других людей. Психологи выделяют два его типа: устойчивую личностную черту и ситуативное состояние, возникающее, например, при получении уведомлений.

Также исследователи анализировали так называемые «повседневные когнитивные ошибки» — забывчивость, потерю концентрации, невнимательность в обычных задачах.

В исследовании приняли участие 720 пользователей TikTok из Германии (249 мужчин и 471 женщина, средний возраст — около 38 лет). Они заполнили опросники, оценивающие уровень тревожности, частоту использования приложения и количество когнитивных сбоев.

Результаты показали четкую связь: чем выше уровень FoMO, тем чаще люди сталкиваются с повседневными ошибками. При этом ключевую роль играет именно чрезмерное использование TikTok — оно выступает «мостом» между тревожностью и ухудшением когнитивных функций.

По словам ученых, постоянная проверка приложения дробит внимание и истощает когнитивные ресурсы. В результате человеку становится сложнее концентрироваться на задачах, что приводит к забывчивости и снижению продуктивности.

Интересно, что в случае TikTok более важным оказался не ситуативный, а устойчивый FoMO — то есть общая склонность человека тревожиться, что он что-то упускает. Авторы связывают это с особенностями платформы: бесконечная лента коротких видео и персонализированные рекомендации могут задействовать более глубокие психологические механизмы.

