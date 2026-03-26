Кинолог рассказал, опасно ли для собак акне

Акне возникает не только у людей, но и у животных, в том числе у собак. Высыпания у питомцев часто появляются на подбородке и вокруг губ. Об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, причины появления сыпи до конца не изучены, однако опасности для жизни она не представляет.

«Известно, что важную роль играют наследственные факторы и индивидуальные особенности кожи. К этому воспалительному заболеванию также склонны определенные породы. Хорошая новость в том, что акне не опасно для питомцев, но может вызывать дискомфорт и портить внешний вид», — сказал специалист.

Он посоветовал не тянуть с визитом к ветеринару, чтобы исключить другие кожные заболевания и эндокринные нарушения. Дальнейшее лечение зависит от стадии заболевания: в легких случаях достаточно мягкого очищения, а в более сложных понадобятся противовоспалительные кремы, противозудные препараты и антибиотики, отметил Голубев.

До этого Голубев предупреждал, что в весенний сезон одной из главных опасностей для собак становятся насекомые, которые обитают как в лесах, так и во дворах и городских парках.

Он призвал хозяев внимательно следить за состоянием питомцев после каждого выхода на улицу. При обнаружении клеща на собаке нужно аккуратно вытащить его с помощью пинцета или специального инструмента, выкручивая и стараясь не повредить брюшко паукообразного.

Ранее кинолог объяснил, как успокоить собаку во время отсутствия хозяина дома.

 
